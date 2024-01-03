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Шведский лыжник оскорбительно высказался о биатлоне

Шведский лыжник Вильям Поромаа оскорбительно высказался о биатлонистах. Его слова приводит Ski-Nordique.

Шведский лыжник оскорбительно высказался о биатлоне
© Lenta.ru

Спортсмен рассказал, что в детстве занимался биатлоном, но никогда не любил его.

«Не понимаю, почему этот спорт так популярен, и меня это немного раздражает. Не понимаю, почему люди так увлечены этой дисциплиной, и считаю, что к биатлону приковано чересчур много внимания», — заявил он.

Поромаа назвал биатлонистов неудавшимися лыжниками. Также он сравнил биатлонистов с охранниками, которые мечтали стать полицейскими, но не смогли.

Российские лыжники и биатлонисты с весны 2022 года не принимают участие в международных турнирах из-за санкций со стороны международных спортивных федераций.

Биатлон/Лыжи
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