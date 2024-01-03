Линн Сван стала победительницей конькового спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

В Давосе (Швейцария) прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира шведка Линн Сван.