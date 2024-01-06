Шевченко выиграла пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах (Беларусь) прошла женская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победительницей пасьюта стала российская биатлонистка Наталия Шевченко, финишировавшая с флагом. Второй к финишу пришла россиянка Наталья Гербулова (+16,2 секунды; 0 промахов). Тройку призёров замкнула представительница России Тамара Дербушева (+21,4; 3 промаха).