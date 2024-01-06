Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о предложении стать киллером

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о поступавшем ему предложении стать киллером по окончании спортивной карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов», — отметил Васильев.

По словам экс-спортсмена, он не принял предложение, так как понимал, что следующий выстрел сделают в него.

Васильев не стал называть имя человека, который обратился к нему с таким предложением. При этом экс-спортсмен подчеркнул, что его уже нет в живых.