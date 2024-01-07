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Шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян

Шведский лыжник Калле Хальфварссон считает, что «Тур де Ски» стал скучным без выступления россиян. Его слова передает SVT.

Шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян
© globallookpress.com

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у «Тур де Ски» нет будущего. Для меня этот «Тур де Ски» очень скучный, как и для многих других. Русских тут нет, многие лучшие гонщики снялись.

Я приехал на «Тур де Ски» в невероятно плохой форме и очень уставшим, но за весь «Тур» практически не устал. К сожалению, это довольно дерьмовый турнир», — сказал Хальфварссон.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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