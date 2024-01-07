Шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у «Тур де Ски» нет будущего. Для меня этот «Тур де Ски» очень скучный, как и для многих других. Русских тут нет, многие лучшие гонщики снялись.