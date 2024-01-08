Легков пожелал Большунову победить во всех гонках на этапах Кубка России
Лучше трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в России лыжников нет, все желают ему победить во всех оставшихся гонках на этапах Кубка России в текущем сезоне, заявил «Матч ТВ» победитель Игр 2014 Александр Легков.
Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех 12 гонках в рамках Кубка России.
— Большунов — лучший и лучше его нет.
— Сможет ли он одержать победы во всех гонках на Кубке России?
— Это одному богу известно, откуда же нам знать? Мы можем только предполагать исходя из того, как идет эта серия. Мы все ему желаем, чтобы она продолжилась. Но сезон длинный: сегодня хорошо, а завтра плохо. Ну и от простуд никто не застрахован. Желаем ему продолжить серию, — сказал Легков «Матч ТВ».
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