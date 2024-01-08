Легков пожелал Большунову победить во всех гонках на этапах Кубка России

Лучше трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в России лыжников нет, все желают ему победить во всех оставшихся гонках на этапах Кубка России в текущем сезоне, заявил «Матч ТВ» победитель Игр 2014 Александр Легков.

Большунов в нынешнем сезоне одержал победы во всех 12 гонках в рамках Кубка России.

— Большунов — лучший и лучше его нет.

— Сможет ли он одержать победы во всех гонках на Кубке России?

— Это одному богу известно, откуда же нам знать? Мы можем только предполагать исходя из того, как идет эта серия. Мы все ему желаем, чтобы она продолжилась. Но сезон длинный: сегодня хорошо, а завтра плохо. Ну и от простуд никто не застрахован. Желаем ему продолжить серию, — сказал Легков «Матч ТВ».