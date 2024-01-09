Двукратная чемпионка Европы по биатлону приостановила карьеру в 28 лет

— С небольшим опозданием поздравляю вас с Новым годом. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно на время отойти от биатлона. Спасибо за множество добрых сообщений, спасибо моим партнерам за их доброту и спасибо моим друзьям и близким, вы невероятные, — написала 28 летняя спортсменка.