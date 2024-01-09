Двукратная чемпионка Европы по биатлону приостановила карьеру в 28 лет

Биатлонистка сборной Франции Хло Шевалье в социальной сети объявила о решении приостановить профессиональную карьеру.
— С небольшим опозданием поздравляю вас с Новым годом. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно на время отойти от биатлона. Спасибо за множество добрых сообщений, спасибо моим партнерам за их доброту и спасибо моим друзьям и близким, вы невероятные, — написала 28 летняя спортсменка.
В текущем сезоне Шевалье выступала за сборную Франции на этапах Кубка мира, ее лучшим результатом в личных гонках стало 12 е место в спринтерской гонке на первом этапе соревнований в шведском Эстерсунде. В январе Шевалье француженка выступала на Кубке IBU.
Шевалье является двукратной чемпионкой Европы.