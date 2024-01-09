Шведская биатлонистка завершила карьеру в 24 года

— Последний год был чрезвычайно напряженным и c физической, и моральной точек зрения. Я боролась с отсутствием мотивации, пыталась вновь обрести радость от спорта. Это сильно повлияло на мое психологическое состояние и самочувствие.



Спорт высших достижений — это сложно, я восхищаюсь всеми, кто отдает свою жизнь спорту. Но на данный момент спорт — не лучший вид деятельности для меня. Я поняла, что пришло время уйти, чтобы найти себя, — написала Юханссон в соцсетях.