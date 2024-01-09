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Шведская биатлонистка завершила карьеру в 24 года

Шведская биатлонистка Тильде Юханссон объявила в социальных сетях о завершении профессиональной карьеры.

Шведская биатлонистка завершила карьеру в 24 года
© globallookpress.com

24 летняя спортсменка стала победительницей общего зачета Кубка IBU сезона 2022/23.

— Последний год был чрезвычайно напряженным и c физической, и моральной точек зрения. Я боролась с отсутствием мотивации, пыталась вновь обрести радость от спорта. Это сильно повлияло на мое психологическое состояние и самочувствие.

Спорт высших достижений — это сложно, я восхищаюсь всеми, кто отдает свою жизнь спорту. Но на данный момент спорт — не лучший вид деятельности для меня. Я поняла, что пришло время уйти, чтобы найти себя, — написала Юханссон в соцсетях.

В 2023 году Юханссон завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Биатлон/Лыжи