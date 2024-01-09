В Норвегии начался суд над экс-главой IBU

В Норвегии начался суд по делу о коррупции над экс-главой IBU Андерсом Бессебергом.

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Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов пройдет с 9 января по 16 февраля.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что бывший функционер получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.