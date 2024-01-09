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Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

Появилось расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам
© РИА Новости

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Мирный

Расписание трансляций

11 января, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

10:00 Матч ТВ

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

13 января, суббота

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

14 января, воскресенье

20 км, скиатлон, женщины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

20 км, скиатлон, мужчины

12:30 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.