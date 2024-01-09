Появилось расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном
С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Пятый этап
Мирный
Расписание трансляций
11 января, четверг
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
10:00 Матч ТВ
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
13 января, суббота
Спринт, классический стиль, женщины
Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
14 января, воскресенье
20 км, скиатлон, женщины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена
20 км, скиатлон, мужчины
12:30 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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