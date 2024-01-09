Юлия Ступак пропустит этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани

«К сожалению, в Казани я не выступлю, потому что была и есть ангина. Уже будем готовиться к Спартакиаде. Такова жизнь, я стараюсь не расстраиваться, а настраивать себя только позитивным образом», — сказала Ступак в видео, опубликованном в её соцсетях.