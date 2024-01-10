Экс-глава IBU Бессеберг прокомментировал обвинения в коррупции

«Я не интересуюсь часами и не разбираюсь в них. В тех часах, которые я получил от Сергея Кущенко (вице-президента IBU) в 2011 году, не было ничего, что создавало бы впечатление, что это какие-то особенно дорогие часы.



При следующей встрече с Кущенко я спросил, действительно ли это золотые часы. «Да, это так», – ответил он.



Когда я сказал, что не могу их принять, он ответил, что это за работу, которую я проделал для развития биатлона. В заключение он сказал, что это подарок от него лично мне на 65-летие.



Оглядываясь назад, я понимаю, что надо было настоять на своем и отдать ему часы. Но я никогда не думал, что совершил что-то наказуемое», – сказал Бессеберг.