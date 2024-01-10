Командные гонки на чемпионате России по биатлону перенесены из-за погодных условий

Мужская и женская командные гонки на чемпионате России по биатлону в городе Чайковский Пермского края перенесены с 13 января на 12-е. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. - ТАСС

Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу. Время старта гонок не изменилось, — говорится в сообщении. - Матч ТВ