Командные гонки на чемпионате России по биатлону перенесены из-за погодных условий

Мужская и женская командные гонки на чемпионате России по биатлону в городе Чайковский Пермского края перенесены с 13 января на 12-е. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. - ТАСС
Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу. Время старта гонок не изменилось, — говорится в сообщении. - Матч ТВ
Напомним, чемпионат России по биатлону — 2024 в Чайковском пройдёт с 11 по 14 января. Помимо командных гонок в программу соревнований войдут суперспринты и масс-старты. Лидером общего зачёта Кубка России среди мужчин на данный момент является российский биатлонист Эдуард Латыпов. Первое место в женском общем зачёте занимает россиянка Кристина Резцова. - Чемпионат.com