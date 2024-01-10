«Не мог надеть кроссовки, чтобы пойти на тренировку» — Большунов о травме спины

— Выполнял тренировочные упражнения. И организм не был готов к такой большой нагрузке. И он как бы говорил: «Остановись, я сегодня не могу это выполнить». Но я продолжал, понимая, что нужно перешагивать через себя, преодолевать себя, старался выжимать, дожимать до конца.



Начала побаливать спина. Я думал, что просто нагрузил ее сильно, что ничего страшного в этом нет. Дальше продолжал так же тренироваться. Понятно, что смотрели с массажистами, разбирали, почему заболела спина. Далее тренировался. Потом уже выходил на вторую тренировку кросс бежать. Спина в этом сильно участвует. Когда ногу поднимаешь к себе во время бега в подъем, я почувствовал, что не могу бежать. Бегу через боль. Понимаю, что очень сильный дискомфорт при этом.



Скрывать не стал. Дошел до тумбочки, чтобы кроссовки надеть, надо было на зарядку идти. И не могу их надеть. Пытаюсь дотянуться и не могу. С этой болью понял, что нужно ехать и делать МРТ. Когда в машину залез, было тяжело там сидеть и ехать. Спина сильно тоже участвует. Не мог сидеть.



Когда утром вставал, то просто сидеть или куда то дойти нужно было аккуратно, — сказал Большунов в специальном репортаже Андрея Романова «Год Большунова» на «Матч ТВ».