Тренер Сорин: Устюгов не выступит на этапе Кубка России в Казани

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в посёлке Мирный (Казань). Специалист подчеркнул, что лыжник готовится к Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в феврале.