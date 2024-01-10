Тихонов назвал норвежцев профашистской нацией

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью РИА «Новости» назвал норвежцев «скупердяйской и профашистской нацией».

Отмечается, что Тихонов был возглавлял Союз биатлонистов России с 1996 по 2008 год, был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) с 2002 по 2009 год.

По его словам, в 2014 году на одну из личных встреч с Андерсом Бессебергом, экс-главой IBU, он принес кубок и предложил организовать соревнования на кубок Тихонова. Он добавил, что норвежцы в течение нескольких лет не могли принять решение по этому вопросу и в конечном итоге кубок вернулся в Россию.

Тихонов рассказал также, что однажды подарил президенту норвежской федерации бутылку водки и новое портмоне с вложенной в него крупной банкнотой. Он уточнил, что у россиян есть примета — дарить пустой кошелек стыдно.

На следующий день, заметил олимпийский чемпион, функционер вернул кошелек, так как побоялся, что его обвинят в коррупции. Вместе с тем, бутылку водки он оставил себе.

Все страны, даже такие бедные, как Чехия и Словакия, организовывали ВИП-ложи при проведении Кубков и чемпионатов мира, подчеркнул Тихонов. Только Норвегия, добавил он, не пожелала накрывать стол и только благодаря его вмешательству вопрос был решен положительно.

«За что они [норвежцы] меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация», — констатировал экс-глава СБР.