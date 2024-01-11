КР по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км коньком, где смотреть

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится женская гонка на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.