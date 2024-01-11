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Степанова победитель индивидуальной гонки на Кубке России. Вторая — Пеклецова

Сегодня, 11 января, завершилась гонка среди женщин на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России-2023/2024 в Мирном (Россия). Победителем стала Вероника Степанова, финишировавшая с результатом 25 минут 18.8 секунд.

Степанова выиграла индивидуальную гонку на Кубке России
© РИА Новости

Второе место у Алины Пеклецовой, отставшей от лидера на 39 секунд. Замыкает тройку лидеров Елизавета Пантрина. Она пришла к финишу с результатом 26 минут 5,1 секунду.

Биатлон/Лыжи
Елизавета Пантрина
Вероника Степанова
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