Степанова выиграла индивидуальную гонку на Кубке России

Сегодня, 11 января, завершилась гонка среди женщин на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России-2023/2024 в Мирном (Россия). Победителем стала Вероника Степанова, финишировавшая с результатом 25 минут 18.8 секунд.

Второе место у Алины Пеклецовой, отставшей от лидера на 39 секунд. Замыкает тройку лидеров Елизавета Пантрина. Она пришла к финишу с результатом 26 минут 5,1 секунду.