Биатлонистка Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России

Сегодня, 11 января, в Чайковском прошёл финал суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 23.10,0.