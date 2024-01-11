Олимпийский чемпион по биатлону устроил скандал в сборной Норвегии

Ветле Шоста Кристиансен в пух и прах разнёс руководство биатлонной сборной, назвав решение о своём отстранении «некомпетентным».

Олимпийский чемпион Ветле Шоста Кристиансен после вывода из состава сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе молчал несколько недель. Однако по возвращении в основу команды устроил настоящий скандал.

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Седьмое место в тотале? Плохо!

В конце декабря норвежцы шокировали новостью: олимпийский чемпион Ветле Шоста Кристиансен выведен из состава национальной команды на один этап. В Оберхофе его заменит 24-летний Йохан-Олав Ботн, добившийся заметных успехов на Кубке IBU.

Тренерский штаб хотел дать шанс молодому норвежцу на элитном уровне и пошёл на крайности. Руководство решило заменить на Ботна худшего из норвежцев в общем зачёте Кубка мира. На тот момент им оказался Кристиансен, занимающий седьмое (!) место в общем зачёте. Пять первых позиций оккупировали его товарищи по команде. Решение было принято, а сам Ветле никак не комментировал произошедшее.

Без сомнения, талантливый и замотивированный на успех Ботн приехал в Оберхоф и провалился. Его лучшим результатом стало 24-е место в гонке преследования. Первые пять позиций в тот день вновь заняла пятёрка норвежцев. Стоит вспомнить, что худшим результатом Кристиансена за три предыдущих этапа было 16-е место в спринте в Ленцерхайде.

«Не ожидал, что меня вышвырнут»

Кристиансен вернулся в команду перед этапом Кубка мира в Рупольдинге и впервые публично высказал всё, что скопилось на его душе, жёстко раскритиковав решение руководства. Получился скандал.

«Это решение было странным, но я хотел, чтобы Ботн был спокоен перед дебютом на Кубке мира. Впервые выступать на таких соревнованиях и так непросто, и ему не стало бы легче от того, что я дулся бы в сторонке и жаловался на решение штаба. Я и сам не хотел тратить силы и время, осуждая это некомпетентное решение. Под некомпетентностью я подразумеваю то, что ассоциация проигнорировала один из важнейших принципов отбора. Но я не хотел зацикливаться на этом во время Рождества. Я был зол и остаюсь таким до сих пор», – начал объяснять Ветле.

Он отмечает, что полностью соответствовал лучшим критериям, установленными Федерацией биатлона Норвегии. «Мы привыкли бороться на равных и что к нам относятся относительно одинаково. Теперь я вообще не чувствую равного отношения, учитывая критерии, который профсоюз создавал на протяжении многих лет. Я был шокирован, когда неожиданно потерял своё место. Я не могу поверить, что всё должно было решиться именно так.

Впервые в истории они выбрасывают биатлониста, который соответствует всем критериям. Это создаёт неопределённость во всей сборной и сводит с ума спортсменов. Это цинизм, с которым мы никогда раньше не сталкивались. Если нас встречают с таким цинизмом, какой цинизм тогда проявлять нам? Если мы знаем, что находимся на грани, должны ли мы участвовать во всех эстафетах или оставить себя для личных гонок? Так ли нам следует думать? Я не думаю, что кто-то этого хочет», – продолжил гневную тираду норвежец.

Ветле также подчеркнул, что в прошлом спортсменам с худшими результатами давали больше шансов, чем ему, и что выбор во что бы то ни стало должен происходить на равных условиях.

«Если меня обыграют на равных, я ничего не буду иметь против. Мы привыкли к большим соревнованиям в Норвегии, и здесь не должно быть командного зачёта. Федерация не может выбрать один способ для одних спортсменов и другой – для других.



Я не ожидал, что меня вышвырнут. Это абсолютно нелепо, безнадёжно и подрывает уверенность спортсменов. Это был большой риск, и все проиграли», – заключил Кристиансен.

«Таких ситуаций будет больше»

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан понимает, что Кристиансен разочарован, однако подчёркивает, что ситуация в мужском норвежском биатлоне сильно изменилась.

«Мы понимаем, что те, у кого есть амбиции, но им отказывают, будут разочарованы и недовольны этим. Выбор, который был сделан на этот раз, был трудным, потому что у Ветле хорошие результаты.



Наши спортсмены не могут ожидать, что всё будет так, как было всегда. Конечно, когда меняешь то, что было в прошлом, чувствуешь себя по-другому и странно. Жизнь стала немного другой. Требования стали намного выше, чем были. В дверь стучатся несколько человек, но мы понимаем, что это тяжело, когда тебе надо отказаться от спортсмена с такими результатами, как у Ветле», – объяснил Ботнан.

Он также предполагает, что ситуация, в которой руководство будет вынуждено вновь отказаться от таких спортсменов, как Ветле Кристиансен, в пользу биатлонистов с Кубка IBU, произойдёт ещё не раз.

«При том уровне, который есть сегодня, кто-то должен уступить дорогу. В следующий раз это может быть кто-то другой. Я думаю, таких ситуаций будет больше именно потому, что уровень настолько высок», – отметил Ботнан.

В свою очередь, тренер национальной команды Эгиль Кристиансен признал, что существует непростой баланс между обеспечением стабильности спортсменов и предоставлением шанса биатлонистам-новичкам.

«Нам, вероятно, нужно немного подумать о будущем и постараться обеспечить биатлонистам некоторую безопасность в гонках, в которых они примут участие. Нам нужно подумать о том, что хорошо в долгосрочной перспективе. Постоянно бегать туда-сюда – не очень хорошая идея. Поэтому мы должны найти правильный баланс», – подчеркнул Эгиль.