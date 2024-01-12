Сборная Свердловской области выиграла женскую командную гонку на ЧР в Чайковском

Сегодня, 12 января, в Чайковском состоялась женская командная гонка на чемпионате России — 2024 по биатлону. Победу в этих соревнованиях одержала команда Свердловской области, в составе которой выступили биатлонистки Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.