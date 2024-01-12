Биатлонисты Тюменской области стали чемпионами России в мужской командной гонке

Первая сборная Тюменской области, в состав которой вошли биатлонисты Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов и Евгений Гараничев, стала чемпионом России в мужской командной гонке на соревнованиях, проходящих в Чайковском.

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Тюменские спортсмены стали вторыми в этой гонке, уступив первой команде Беларуси. Однако белорусские спортсмены выступают на чемпионате России по биатлону вне зачёта, поэтому золотые медали соревнований получили биатлонисты Тюменской области.