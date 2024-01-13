Степанова сопроводила сообщение о пропуске спринта обнаженным фото

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала в своем Telegram-канале, что не выступит в спринте на этапе Кубка России в Казани.

© Telegram-канал Степановой

Свой пост лыжница сопроводила обнаженными фотографиями, которые сделала в гостиничном номере.

«Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100%. Всегда и во всем», — подчеркнула Степанова.

Спортсменка уточнила, что сегодня не смогла бы победить в силу ряда причин.