В российском биатлоне появится новая дисциплина

Сообщается, что каждая команда, принимающая участие в такой гонке, будет состоять из двух спортсменов одного пола. Каждый должен будет пройти дистанцию 1,5 км. Передача эстафеты происходит после каждой стрельбы, всего предусмотрено четыре огневых рубежа (два лежа и два стоя). Использование дополнительных патронов в новой дисциплине не допускается, длина штрафного круга составит 75 м.