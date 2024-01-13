Степанова сообщила, что не выступит в скиатлоне на 5-м этапе КР в Мирном

«Спасибо, Татарстан! Большое спасибо! Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным. Мне искренне жаль — Татарстан порадовал буквально всем. Кроме мороза — к следующему году, пожалуйста, поработайте, обеспечьте, организуйте погоду чуть помягче — теперь я точно знаю, что вы всё можете!» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.