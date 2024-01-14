Россиянам предложили альтернативы фитнесу зимой

Авторы материала посоветовали несколько уличных активностей, которые помогут не только сжечь калории, но и весело провести время. Так, заменить поход в тренажерный зал могут катание на коньках и игра в хоккей. Кроме того, можно заняться сноубордингом, устроить лыжную или пешую прогулку, пойти на горку с санками или тюбингом.