Александр Корнев стал победителем масс-старта на чемпионате России в Чайковском
Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону прошёл мужской масс-старт, в котором победу одержал Александр Корнев (Удмуртская Республика). Спортсмен преодолел дистанцию за 40:57.2.
Серебро завоевал Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), уступивший победителю 15.4 секунды. На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область) — +24,8.
Биатлон. Чемпионат России, Чайковский. Масс-старт, 15 км. Мужчины.
1. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 40.57,2 (2 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +15,4 (3).
3. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,8 (3).
4. Василий Томшин (Свердловская область) +52,1 (2).
5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +54,7 (4).
Напомним, ранее в женском большом масс-старте победу одержала Тамара Дербушева.