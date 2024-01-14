Александр Корнев стал победителем масс-старта на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону прошёл мужской масс-старт, в котором победу одержал Александр Корнев (Удмуртская Республика). Спортсмен преодолел дистанцию за 40:57.2.