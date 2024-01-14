Большунов оценил победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России

«Сегодня была интересная гонка. Небольшая дистанция для скиатлона, всего 20 километров. Шли большой группой, в отрыв негде было уезжать, а если и было где, то это нужно было со старта и до финиша работать. Сегодня более ровная гонка, в конце были мысли либо на подъёме ускориться, либо чуть попозже. О падениях ничего не знаю, видимо, они были сзади, ничего не слышал. С Коростелёвым не было общей тактики», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».