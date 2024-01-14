Вяльбе рассказала, при каких условиях Казань может принять ЧР по лыжным гонкам
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что если в Казани возле лыжно биатлонного комплекса «Мирный» появятся места для проживания, то там может пройти чемпионат России.
В воскресенье в Казани завершился пятый этап Альфа Банк Кубка России.
— Слава богу, что первый блин получился не комом. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри не дрогнуло и спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сейчас сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.
— То есть этап Кубка России здесь будет регулярным?
— Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Если все сложится хорошо и появятся места для проживания в радиусе хотя бы полкилометра, мы будем думать о том, чтобы проводить в Казани чемпионат России.
— Три медали для сборной Татарстана — успех?
— Вы видите, какая серьезная конкуренция. Несмотря на то, что сборная Татарстана лидирует в общем зачете, ей будет нелегко выиграть. Я все время говорила, говорю и буду говорить: «Не спешите. Спортсмены — не грибы, мы не растем после дождичка». Нужно терпение. У Татарстана есть молодые и талантливые ребята. Мы их ждем, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».