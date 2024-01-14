Вяльбе рассказала, при каких условиях Казань может принять ЧР по лыжным гонкам

— Слава богу, что первый блин получился не комом. Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри не дрогнуло и спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сейчас сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.