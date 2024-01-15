Биатлонистка Сливко отморозила ногу во время масс-старта на ЧР в Чайковском

«Сегодня мне не хватило точной стрельбы и ходом гонка была тяжёлая, очень холодно. Надо добавлять в том, чего не хватило, и потом выигрывать. Я очень сильно сегодня замёрзла в ходе гонки и отморозила ногу», – сказала Сливко в интервью Metaratings.