Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежец Йоханнес Дале Шевдал выиграл мужскую гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

Дале стартовал с пятого места, допустил два промаха на четырех огневых рубежах и показал время 30 минут 38 секунд. Второе и третье места также заняли норвежцы Ветле Сьястад Кристиансен (3 промаха, отставание — 1,7 секунды) и Йоханнес Бё (2 промаха, +2,4 секунды). Кристиансен накануне стал победителем спринта.