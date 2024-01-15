Губерниев рассказал о проблемах в отеле Чайковского, где проходил ЧР по биатлону

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах в отеле города Чайковский (Пермский край), где на прошлой неделе состоялся чемпионат России по биатлону.

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Губерниев в понедельник в Telegram канале написал, что в номере его отеля из крана «течет черная вода». Комментатор обратился с вопросом к мэрии города Чайковский.

— Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки.

— У спортсменов есть какие то проблемы?