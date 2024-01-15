«Заместитель мэра по ЖКХ должен лично устранить неполадки». Губерниев рассказал о проблемах в отеле Чайковского, где проходил ЧР по биатлону
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах в отеле города Чайковский (Пермский край), где на прошлой неделе состоялся чемпионат России по биатлону.
Губерниев в понедельник в Telegram канале написал, что в номере его отеля из крана «течет черная вода». Комментатор обратился с вопросом к мэрии города Чайковский.
— Ничего не произошло, просто течет черная вода. Сейчас, конечно, нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии города. Вода просто черная. Может быть, нефтяная скважина забурлила. Считаю, заместитель мэра по ЖКХ должен самолично устранить неполадки.
— У спортсменов есть какие то проблемы?
— Не знаю, но вряд ли только у меня черная вода. Она правда просто черная. Не серая, не бурая, а черная! Передаю большой привет мэрии прекрасного города. Биатлон был замечательный, дорогие цены на билеты. Министерство спорта Пермского края и мэрия Чайковского — герои дня, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
«Заместитель мэра по ЖКХ должен лично устранить неполадки». Губерниев рассказал о проблемах в отеле Чайковского, где проходил ЧР по биатлону
Корнеев назвал причину крупного поражения «Барселоны» от «Реала» в финале Суперкубка Испании
«Буду болеть за «Барселону», но шансы «Реала» выше» — Корнеев о финале Суперкубка Испании