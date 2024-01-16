Бренд Большунова стал партнером Федерации лыжных гонок России

«Рад поделиться новостью: бренд «Александр Большунов» стал партнером Федерации лыжных гонок России! ️



Ребята нашей лыжной сборной получат профессиональные перчатки «АБ», разработанные специально для комфортных тренировок. Это очень большая честь для меня! » – написал Большунов в телеграм-канале.