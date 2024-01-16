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Бренд Александра Большунова стал партнером Федерации лыжных гонок России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил о сотрудничестве своего бренда с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

Бренд Большунова стал партнером Федерации лыжных гонок России
© Sports.ru

«Рад поделиться новостью: бренд «Александр Большунов» стал партнером Федерации лыжных гонок России! ️

Ребята нашей лыжной сборной получат профессиональные перчатки «АБ», разработанные специально для комфортных тренировок. Это очень большая честь для меня! » – написал Большунов в телеграм-канале.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов