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«На стадионах и ста человек нет!» Тихонов — о посещаемости в российском биатлоне

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал организаторов соревнований по биатлону в России из-за низкой посещаемости мероприятий.

«На стадионах и ста человек нет». Тихонов — о посещаемости в российском биатлоне
© Чемпионат.com

«В Уфе прекрасный стадион, но на биатлоне и 100 человек не было. В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта. На стадионах и ста человек нет! Вот что творится. А ведь стадион в Ханты-Мансийске я строил с губернатором Филипенко. В Уфе построили стадион с Муртаза Губайдулловичем Рахимовым. Так билетов там не хватало. Сделали сначала 1500, потом ко мне прибегают и говорят, что билеты кончились! На следующий день и 2000 не хватило. Это говорит о том, что тогда биатлоном занимались профессионалы», — сказал Тихонов в интервью Legalbet.

Напомним, Тихонов занимал пост президента Союза биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год, а также являлся вице-президентом СБР с 2008 и 2010-го.

Биатлон/Лыжи
Александр Тихонов
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