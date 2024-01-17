Опубликовано расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
С 18 по 21 января в Ижевске пройдет четвертый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России-2023/24 по биатлону
4-й этап
Ижевск
Расписание трансляций
18 января, четверг
Индивидуальная гонка, мужчины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Индивидуальная гонка, женщины
13:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
20 января, суббота
Спринт, мужчины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
13:00 Матч ТВ, Матч! Планета
21 января, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Большой масс-старт, женщины
13:00 Матч ТВ, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции.