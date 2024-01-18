Биатлонист Латыпов рассказал о проблемах с затвором винтовки на этапе КР

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» рассказал о проблемах с затвором винтовки во время индивидуальной гонки на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске.

© Матч ТВ

Латыпов стал третьим в гонке, уступив победителю Дмитрию Лазовскому из Белоруссии 56,2 секунды и допустив три промаха.

— Можно ли вас поздравить?

— Можно, подиум — хорошо. Тяжелое состояние. И учитывая это, гонка неплохо сложилась. Но два промаха на стойке — это очень много. Одного выстрела не хватило для победы.

Скольжение давалось очень сложно. Делалась ставка пройти вторую часть хорошо, потому что там надо поддерживать высокую скорость.