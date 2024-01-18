Биатлонист Латыпов рассказал о проблемах с затвором винтовки на этапе КР

Латыпов рассказал о проблемах с затвором винтовки во время индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Ижевске
Российский биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» рассказал о проблемах с затвором винтовки во время индивидуальной гонки на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске.
Латыпов стал третьим в гонке, уступив победителю Дмитрию Лазовскому из Белоруссии 56,2 секунды и допустив три промаха.
— Можно ли вас поздравить?
— Можно, подиум — хорошо. Тяжелое состояние. И учитывая это, гонка неплохо сложилась. Но два промаха на стойке — это очень много. Одного выстрела не хватило для победы.
Скольжение давалось очень сложно. Делалась ставка пройти вторую часть хорошо, потому что там надо поддерживать высокую скорость.
Не ожидал на стойке, что затвор замерзнет. Потом он залипал после каждого выстрела. Приходилось выцеливать. И каждый выстрел болтало, ловил устойчивость. На четвертом рубеже старался чуть медленнее стрелять. Все получилось, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».