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Биатлонистка Сола пропускает индивидуальную гонку в Ижевске из‑за вирусной инфекции

Биатлонистка сборной Белоруссии Анна Сола не была заявлена на индивидуальную гонку на этапе Альфа Банк Кубка России в Ижевске из за вирусной инфекции, рассказал «Матч ТВ» врач национальной команды Павел Малашевич.

Биатлонистка Сола пропускает индивидуальную гонку в Ижевске
© Матч ТВ

Индивидуальная гонка проходит в четверг.

— Анна Сола, как и Антон Смольский, восстанавливается от вирусной инфекции. Это касается не только Антона и Анны: спортсмен выходит на старт, когда он полностью функционально готов.

— Какие перспективны Анны в Ижевске?

— Такие же, как и у Антона, — неопределенные, — сказал Малашевич «Матч ТВ».

Прямую трансляцию женской индивидуальной гонки в Ижевске смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон/Лыжи
Антон Смольский
Анна Сола