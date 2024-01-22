Шведские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг преодолели дистанцию 4×7,5 км за 1 час 21 минуты и 55,3 секунды.

Второе место заняла сборная Германии, проигравшая лидерам 17,5 секунды. Третьей к финишу пришла сборная Финляндии, которая проиграла первому месту более двух минут.

У мужчин победу в эстафете на аналогичной дистанции одержала первая сборная Норвегии. Мартин Ниенге, Эрик Вальнес, Пол Гольберг и Йоханнес Клебо выиграли с результатом 1 час 13 минут и 39,2 секунды.

Сборная Италии проиграла на финише всего 0,1 секунды. Третье место заняла вторая сборная Норвегии (отставание 0,8 секунды).