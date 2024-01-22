Вяльбе: «Думаю, никого из россиян на Олимпиаде в Париже не будет»

— Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто то из молодежи еще мог бы колебаться и все таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».