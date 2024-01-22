Динара Смольская рассказала, когда вернется в биатлон после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка Динара Смольская рассказала «Матч ТВ», что официально вернется в биатлон в конце февраля, где выступит на этапе Кубка России, а до этого примет участие в «Гонке Легкова».

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Смольская стала мамой 28 сентября прошлого года, она замужем за биатлонистом сборной Белоруссии Антоном Смольским. «Гонка Легкова», организованная олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, пройдет 23–24 февраля в Московской области. Этап Кубка России по биатлону в Уфе состоится с 29 февраля по 3 марта.

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— Вы ездите по этапам Кубка России, чтобы быть поближе к мужу или потому что хотите выступить?

— Конечно хочется выйти на старт, но, к сожалению, допуска к официальным соревнованиям у меня еще нет. И очень мало времени прошло после рождения сына, поэтому муж бережет мое здоровье, чтобы у меня не было шальной мысли стартануть (смеется). На самом деле я не просто так езжу по этапам Кубка России, я тренируюсь, провожу две тренировки в день. С мужем это удобнее, потому что нам не надо быть на расстоянии, не надо быть на телефонной связи. Мы вместе выходим на тренировки, он контролируют мою технику, мою интенсивность. Когда мы вдвоем, нам легче.

— Сообщалось, что вы хотели выступить еще в Минске в январе. Как отговорили?

— Мысль такая была. Муж отговорил еще в декабре, купив мне путевку на море. Сказал, что немного отсрочит мой старт. Я поняла, что есть время хорошо отдохнуть и перезагрузится, поэтому не стоит его упускать. Я отдохнула, погрелась. Я поняла, что качественно подготовиться (к этапу в Минске) не успею, а это будет лишь форсирование подготовки.

— До конца сезона сможем увидеть вас на трассе?

— Да, у меня в планах начать с «Гонки Легкова», куда Александр пригласил нас с Антоном. Затем я приеду на Кубок России в Уфу, где приму участие в одной из гонок. На чемпионате России постараюсь выступить в полной боевой готовности.

— Нынешнее физическое состояние близко к тому, что было до рождения ребенка?

— Да, выполняю всю нагрузку, хорошо чувствую свою скорость и не испытываю никаких проблем, — сказала Смольская «Матч ТВ».