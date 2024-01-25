IBU принял решение по наказанию Бессеберга

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить экс-президента Андерса Бессеберга от любой работы в организации и оштрафовать его на 1,1 млн. норвежских крон. Об этом сообщает VG.

Следователи, которые занимаются делом со стороны федерации, пришли к выводу, что Бессеберг больше не должен иметь доступа к делам организации даже спустя время.

Отметим, что с 2018 года продолжается расследование по делу о коррупции и сотрудничестве с Россией, в котором обвиняют бывшего президента Международной федерации биатлонистов Андерса Бессеберга. Сейчас дело экс-президента будет рассматривать спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).