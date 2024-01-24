В суде представили прослушку звонков Бьорндалена и экс-главы IBU о допинге в РФ.

«Считаю это (прослушку) отвратительным. Но в то же время я не сказал Андерсу Бессебергу ничего такого, за что было бы страшно.



Каждый раз, когда я звонил Андерсу, он в большинстве случаев отвечал на звонки. Он всегда отстаивал свою точку зрения и говорил то, что считал правильным. Я около 20 лет представлял интересы спортсменов и делал это потому, что сам был им и входил в комиссию атлетов», – заявил Бьорндален.