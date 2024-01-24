Шведская лыжница берет кредиты, чтобы продолжать карьеру

«Калле Хальфварссон как-то говорил, что заработал бы больше денег, сидя за кассой в продуктовом магазине. В моём случае всё именно так. Иногда я задаюсь вопросом, стоит ли мне вообще продолжать карьеру. Когда не добиваешься результатов в лыжных гонках, ты совсем разбит, и становится невыносимо. Если ты работаешь по шесть часов и тренируешься по четыре часа в день, сил почти не остаётся. Я мечтаю иметь возможность постоянно бегать на лыжах», — приводит слова Ольссон Expressen.