$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс сообщил, что команда выступит на зимней Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших спортсменов.

Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде
© Официальный сайт СБР

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (5 мужчин и 5 женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет. Выездной состав пока неизвестен. Определимся к выезду», – приводит слова Альберса sport5.by.

На «Альфа-Банк Кубке России по биатлону» этого сезона сборная Беларуси завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнования Спартакиады по биатлону пройдут в Златоусте (Челябинская область) с 10 по 18 февраля в шести дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета, смешанная эстафета.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную Беларуси от международных стартов из-за СВО России на Украине.

Биатлон/Лыжи
Альфа-банк