Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (5 мужчин и 5 женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет. Выездной состав пока неизвестен. Определимся к выезду», – приводит слова Альберса sport5.by.