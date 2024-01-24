Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс сообщил, что команда выступит на зимней Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших спортсменов.
«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (5 мужчин и 5 женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет. Выездной состав пока неизвестен. Определимся к выезду», – приводит слова Альберса sport5.by.
На «Альфа-Банк Кубке России по биатлону» этого сезона сборная Беларуси завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Соревнования Спартакиады по биатлону пройдут в Златоусте (Челябинская область) с 10 по 18 февраля в шести дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета, смешанная эстафета.
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную Беларуси от международных стартов из-за СВО России на Украине.