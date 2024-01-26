Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит два главных спортивных события сезона

10 февраля пройдет спортивно-массовый Зимний фестиваль «Игора Драйв». Это большой праздник спорта, который объединит два главных спортивных события зимы: чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».

Главная особенность гонки «Россия – Северный лес» в том, что это единственная баха, которая проходит зимой. Участники покоряют бездорожье по снегу и льду в сложных погодных условиях, что делает гонку зрелищной и интересной.

Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 8 по 11 февраля. Скоростные участки протяженностью более 100 км будут проложены по дорогам Выборгского и Приозерского районов. 10 февраля один из спецучастков будет проходить на территории автодрома «Игора Драйв».

В этот же день автодром станет главной площадкой проведения «Лыжни России» – самого массового спортивного мероприятия в стране. В 2024 году гонка приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда.

Принять участие в лыжном заезде могут взрослые и дети, любители и профессионалы. У всех будет возможность прокатиться на лыжах по главной гоночной трассе автодрома. Подъемы, спуски и связки поворотов, которые приводят в восторг автогонщиков, смогут оценить все любители лыжного спорта. На выбор несколько дистанций разной протяженности: 5, 10 км или 2 км для детей.