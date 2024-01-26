Сергей Устюгов включен в заявку сборной ХМАО-Югры на Спартакиаду сильнейших

Российский лыжник, олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов попал в заявку сборной ХМАО-Югры на Спартакиаду сильнейших — 2024, которая пройдёт в феврале в пяти регионах России, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры в соцсетях.

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Напомним, Устюгов ещё не выступал в нынешнем сезоне на Кубке России по лыжным гонкам. Сам спортсмен признавался, что расслабился в этом сезоне, и отмечал, что пока не может составить конкуренцию лучшим лыжникам.