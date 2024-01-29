Большунов выложил трогательное видео с маленьким болельщиком

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное видео, где совсем маленький мальчик поддерживает спортсмена во время Игр-2022.

Напомним, 27-летний Большунов продолжает доминировать в России — он выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России, на данный момент. Его победная серия насчитывает уже 15 стартов. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.