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Александр Большунов выложил трогательное видео с маленьким болельщиком

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное видео, где совсем маленький мальчик поддерживает спортсмена во время Игр-2022.

Большунов выложил трогательное видео с маленьким болельщиком
© Чемпионат.com

Напомним, 27-летний Большунов продолжает доминировать в России — он выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России, на данный момент. Его победная серия насчитывает уже 15 стартов. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.

Отметим, что следующий, шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени в начале февраля.

Биатлон/Лыжи
Юрий Бородавко
Александр Большунов
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