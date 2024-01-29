Команда Швеции победила в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону

Команда Швеции в составе Антона Иварссона и Сары Андрессон победила в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсмены преодолели дистанцию со временем 41:50,0, использовав шесть дополнительных патронов.