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Мать фристайлистки Таталиной о ее серебре на X Games в США: «Ее вырезали из победных моментов, в нарезках ее выступления не вставляли»

Мать Таталиной рассказала, что что видео с выступлениями спортсменки вырезали из хайлайтов X Games.

Выступление российской фристайлистки вырезали из хайлайтов X Games
© Sports.ru

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала призером X Games в США. Соревнования проходят в Аспене, Таталина заняла второе место в дисциплине биг-эйр.

В официальной трансляции Таталина была представлена как спортсменка из России. В публикации с итоговым результатом рядом с ее фамилией был расположен российский флаг.

«Конечно, были некоторые моменты. Они ее вырезали из победных моментов. В нарезках ее выступления не вставляли.

Тем не менее там она была принята и завоевала серебро», – сказала Оксана Таталина.

Биатлон/Лыжи
Российские спортсменки