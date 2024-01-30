Выступление российской фристайлистки вырезали из хайлайтов X Games

Мать фристайлистки Таталиной о ее серебре на X Games в США: «Ее вырезали из победных моментов, в нарезках ее выступления не вставляли»
Мать Таталиной рассказала, что что видео с выступлениями спортсменки вырезали из хайлайтов X Games.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала призером X Games в США. Соревнования проходят в Аспене, Таталина заняла второе место в дисциплине биг-эйр.
В официальной трансляции Таталина была представлена как спортсменка из России. В публикации с итоговым результатом рядом с ее фамилией был расположен российский флаг.
«Конечно, были некоторые моменты. Они ее вырезали из победных моментов. В нарезках ее выступления не вставляли.
Тем не менее там она была принята и завоевала серебро», – сказала Оксана Таталина.
Журова о деле Валиевой: «Это абсолютно политически ангажированная история с лишением медали целой страны»
МОК: «Дело Валиевой доказывает необходимость рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинг-делах»
НОК США: «Фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине»