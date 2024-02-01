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Биатлонистка Кудисова примет участие в масс‑старте на Кубке России по лыжным гонкам

Биатлонистка Алина Кудисова в эфире «Матч ТВ» сообщила, что примет участие в масс старте на шестом этапе Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Биатлонистка Кудисова примет участие в масс‑старте на Кубке России по лыжным гонкам
© Матч ТВ

Женский масс старт пройдет 4 февраля и начнется в 09:00 (мск).

— Так получилось, что у меня в течение месяца не будет никаких стартов. К сожалению, Спартакиаду я пропускаю по некоторым обстоятельствам. Поговорили с тренером и решили, что есть возможность принять участие в лыжных соревнованиях на Кубке России. Уладили некоторые небольшие нюансы, и у меня получилось сюда приехать. Буду участвовать в одной гонке, в коньковом масс старте.

Спринт? Мне бы очень хотелось, но думаю, что если выйду на старт спринта, то на следующий день просто не встану. Мне было бы интересно. В первую очередь будет стоять задача тактически правильно провести гонку, — сказала Кудисова в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Биатлон/Лыжи